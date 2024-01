L’imprenditore figlio della Darsena

La Darsena era la sua seconda casa. Se camminava in via Coppino e dintorni, era un fiorire di saluti e di inviti a bere un caffè al bar: Federigo Landucci - scomparso nell’ottobre del 2009 - è stato davvero un bel personaggio del mondo della nautica. In quel “bel” c’è tutto e di più: un campionario di aggettivi (geniale, intuitivo, solidale, determinato, iperattivo e fermiamoci qui) che hanno contribuito a disegnare un alone di grande rispetto e autorevolezza per l’imprenditore di successo che ha cavalcato l’onda lunga dalla nautica da diporto con la sua azienda di impiantistica elettrica. Federigo Landucci era proprio un figlio della Darsena disegnata nei racconti di Mario Tobino: portava Viareggio nel cuore ed era orgoglioso di essere nato - un segnale del destino - nelle stanze del vecchio faro, visto che il nonno e il padre erano stati proprio “i guardiani del faro”, amatissimo simbolo di chi va per mare. E con il salmastro addosso, nel quartiere marinaro per eccellenza, il giovane e intraprendente Federigo ha cominciato a capire che il suo futuro era in quell’ambiente, sospinto come era negli anni che hanno preceduto il boom economico italiano, dalla voglia di mettersi in gioco e di affermarsi.

In quel contesto Federigo Landucci ha anche vissuto non solo da osservatore ma anche da fruitore il periodo d’oro degli anni ruggenti della Versilia, visto che fu uno degli appassionati che concepirono al nascita del Club Nautico Versilia, una vera e proprio colonna portante della formula glamour & sport, legata poi al mondo dell’offshore e della classica traversata del mar Tirreno, da Viareggio a Bastia. Anche in questo caso, non solo sport ma anche economia visto che all’epoca Viareggio era anche un porto di scambi commerciali, con tanto di ‘camalli’, fra la Toscana e la Corsica. “Federigo era una persona carismatica: quando parlava, la gente lo ascoltava con attenzione” ricordano gli amici, che hanno condiviso con lui la passione per il mare e per la motonautica: la Viareggio-Bastia-Viareggio la considerava quasi come una figlia speciale. Quando l’offshore iniziò a perdere colpi per una somma di motivi ambientali ed extra-sportivi, Federico Landucci non si rassegnò e fece di tutto per convertire la manifestazione alle gare di regolarità. Ci riuscì, ma prese atto, con onestà intellettuale, che l’atmosfera e lo charme della vecchia VBV era di tutt’altra caratura.