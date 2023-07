L’impegno delle Misericordie Oltre 50 stranieri hanno avuto asilo "Tutta gente in fuga dalle guerre"

Ucraina, Bangladesh, Pakistan e Africa: questi i paesi di origine dei ‘nuovi’ migranti ospitati tra Camaiore, Massarosa e Seravezza. Ad illustrare l’attuale impegno della Misericordia di Camaiore e Lido per l’accoglienza diffusa è Claudia Barsanti, la responsabile, che dal 2014 coadiuva il presidente Aldo Intaschi nei diversi progetti di questo tipo. Proprio nove anni fa si affacciò infatti con prepotenza e urgenza anche in Versilia la necessità di aprire le porte ai profughi di paesi africani in guerra: questo causò polemiche e scosse politiche anche a livello locale dove il sindaco di allora, Alessandro Del Dotto, fu deciso e risoluto nel decidere di accogliere in sinergia e unione con la Prefettura di Lucca.

Venne persino ‘bloccato’ un ‘centro di smistamento’ vicino alla nuova sede della Misericordia a Lido lungo la via Bellosguardo a causa della protesta di molti abitanti della zona e di opposizioni politiche di centro destra: nel corso del tempo la situazione si è rasserenata.

"Attualmente in tutto sono 56 i migranti accolti tramite noi – assicura la Barsanti – oltre a 15 ucraini del progetto accoglienza specifico legato alla guerra. La maggior parte dei primi, sono già in possesso del permesso di soggiorno: stanno lavorando in cantieri navali, nell’agricoltura o in alberghi e ristoranti". Dunque si tratta di persone inserite nella realtà lavorativa versiliese che sappiamo, specie in estate, essere continuamente alla ricerca di personale.

"Molti infatti lavorano mattina, pomeriggio e sera – prosegue la Barsanti - mentre le persone arrivate qui da noi negli ultimi 5 mesi sono ancora in attesa di identificazione in Questura e quindi privi per adesso di conseguenza del permesso di soggiorno".

Come nazionalità, i migranti adesso provengono da Bangladesh, Pakistan, Ucraina e Africa subsahariana. “Alcuni che non lavorano, frequentano il corso di italiano e, al momento, c’è una buona frequenza - continua la Barsanti - sono soprattutto uomini e la loro età oscilla tra i 20 e i 38 anni". Anche la Commissione pari opportunità ha organizzato per qualche anno in citta’ un corso per le donne e le ragazze allo scopo di istruirle sulla nostra lingua con volontarie. Le case private per l’accoglienza sono in via Guido Rossa, vicino al centro storico, e via Dei Coltivatori oltre che nel villaggio di acvoglienza a Lido. Adesso la Misericordia, con l’amministrazione di Camaiore, sta lavorando per il secondo progetto Sai, Sistema accoglienza integrazione, dato che “ In questo momento è di nuovo forte la pressione per l’accoglienza", chiude la responsabile del progetto

Isabella Piaceri