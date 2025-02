L’impegno con l’ambiente. La storia della beccaccia e del suo volo spezzato ispira la pulizia del Moletto

Ha fatto del “moletto“ il suo nido, il luogo in cui rientrare dopo ogni sorvolo. Ma su quel fazzoletto di sabbia, accarezzata dagli scogli su cui si staglia il faro verde, dove si arrampicano in equilibrio nel vento gli eterni “bamboretti“ scolpiti da Libero Maggini, la piccola beccaccia di mare ha incontrato la più subdola delle insidie: una lenza. Che si è attorcigliata e poi stretta intorno ad una zampina, persa proprio a causa di quel nodo.

E dal volo “spezzato“ della piccola beccaccia di mare è nata l’iniziativa “Adopt a Beach” – promossa dalle associazioni WWF Alta Toscana, Legambiente Versilia, Plastic Free, Lipu, Amici della Terra e Captain Paul Watson Foundation – per ripulire dai rifiuti la spiaggia del Triangolino, nell’area portuale della Darsena, e sulla vicina spiaggia del Muraglione. L’appuntamento, aperto a chiunque voglia contribuire, è per domenica alle 9.30 al parcheggio del faro nel Porto di Viareggio. Saranno messi a disposizione guanti e sacchi per tutti.

L’iniziativa arriva dopo la denuncia da parte delle associazioni ambientaliste, che nelle scorse settimane avevano segnalato la pericolosità delle lenze e degli ami abbandonati per l’avifauna, e la storia triste della baccaccia. "Le immagini dell’animale prima e dopo l’incidente – dice Riccardo Cecchini, portavoce delle associazioni – sono una testimonianza toccante degli effetti devastanti dell’inquinamento. Oltre a lei – prosegue – tanti altri uccelli svernanti nel porto sono stati avvistati allamati od imprigionati da lenze".

E dunque l’obiettivo dell’iniziativa, autorizzata dall’Autorità Portuale, è rimuovere quanti più rifiuti possibili, "in questa preziosa area di Viareggio la cui importanza – spiegano gli organizzatori – è riconosciuta da birdwatchers e fotografi". "L’evento – concludono – vuole anche essere un’occasione per sensibilizzare la comunità sulla necessità di una pesca responsabile e di un maggiore rispetto per l’ambiente". A tal proposito, gli organizzatori invitano anche le associazioni di pesca sportiva operanti nel porto a partecipare, con l’intento di instaurare un dialogo per promuovere una pesca sostenibile e rispettosa della biodiversità.

Martina Del Chicca