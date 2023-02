"Lievitano i mediatori immobiliari fasulli"

Geometri, parrucchieri e perfino giardinieri e autisti che si improvvisano procacciatori d’affari. Dando vita ad una giungla sotterranea e insidiosa di un giro di mediazione ’in nero’. A contestare una tendenza sempre più prepotente a Forte dei Marmi è Fabrizio Zanetti, titolare della Real Estate Advisor in via Mazzini che ha intenzione di mettere in piedi un comitato con le società mediatrici per denunciare con forza questo trend di concorrenza sleale alimentato da mediatori fasulli. "Questa storia deve finire – evidenzia Zanetti – ho aperto l’agenzia al Forte con convinzione, pago le tasse, l’affitto e garantisco lavoro. Il paese in questo momento sta vivendo un processo evolutivo immobiliare verso l’alto che rappresenta un’opportunità per tutti. Ma non tollero che il mercato venga inquinato da persone che in bici e ciabatte fermano i potenziali clienti pronti ad entrare in agenzia per proporre loro affari. Chi, come me, offre servizi professionali, si trova ogni giorno l’ostacolo di chi si improvvisa mediatore per racimolare somme ovviamente al nero dato che si tratta di persone prive di patentino abilitativo".

Sarebbero ormai circa una trentina i soggetti "che si inseriscono nel nostro lavoro danneggiando poi anche i clienti", e tra questi ci sarebbero figure di ogni tipo come geometri, parrucchieri, estetiste, giardinieri, fino a signore che parlano il russo e perfino giocatori di golf, capaci quindi di intercettare un target di clientela benestante e spendacciona. "Ma non finisce qui – prosegue Zanetti – visto che ci sono anche studi di design che in realtà in back office fanno mediazione. Ho intenzione di mettere in piedi un comitato di mediatori per contrasatare questo fenomeno, consegnando una lista degli abusivi da inoltrare a Camera di commercio e a tutti gli enti di vigilanza preposti. Ricordo che dietro mediazioni stracciate c’è un’insidia non da poco per il cliente che non è tutelato perchè magari viene a sapere dopo che il bene è gravato da abusi o è invendibile e non può certo rivalersi sul finto mediatore che di mandati non ne ha, visto che nella vita magari lavora in un salone di parrucchiere. Senza contare il danno economico alle agenzie immobiliari regolari – conclude – che vivono di compravendite ma riversano sul territorio tasse e opportunità di lavoro: io stesso, oltre a poter proporre la collaborazione con l’architetto Tiziano Lera, il libero professionista di cui spesso mi avvalgo per la progettazione, ho uno staff di persone che tengo in piedi proprio per assicurare la tutela dei clienti".

Francesca Navari