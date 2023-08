Lido Torneo “Uniti contro la Sla“ Stasera va in scena la finalissima

Saranno Enoteca Kairos e Farnesi Calcio a 5, stasera alle 22 al Ctl di Lido diCamaiore, a giocarsi la 12^ edizione dell’Uniti Contro la Sla, organizzato dall’associazione In Gioco per la Solidarietà Onlus (organizzazione presieduta dall’avvocato Federico Pedonese, che in 11 anni ha raccolto oltre 40 mila euro da donare alla ricerca). Sono stati necessari addirittura i calci di rigore all’Enoteca Kairos per piegare la resistenza della Pizzeria Dal PasciàSan Colombano, dopo l’8-8 dei tempi regolarmentari. A Buonaccorsi 3, Castini 2, Rosata 2 e Picchi avevano prontamente risposto Galli 3, Giovino 2, Morelli 2 e Della Casa. Dal dischetto, alla fine, la maggior freddezza dei ragazzi dell’Enoteca Kairos ha prevalso. Molto equilibrata anche l’altra semifinale tra Farnesi Calcio a 5 e Inic Asd, vinta dal Farnesi Calcio a 5 per 5-4. Decisiva la doppietta di Bertoldi ed i singoli di Viola, Galligani e Iovino. Per Inic Asd vane, invece, le doppiette di Preci e Cheli. Prima della finalissima andrà in scena anche la finale di consolazione, con fischio d’inizio alle 21.