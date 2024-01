Lido Sessantamila euro per curare le palme

Palme da curare: anche per i prossimi anni la giunta decide di spendere per combattere contro il punteruolo rosso. Alberi da tagliare in quanto pericolosi sia sul pubblico che sul privato, con cadute rovinose che creano danni da risarcire durante le piogge e le giornate di vento, ma le palme della passeggiata e delle piazze lidesi vanno protette. Sono 60.000 gli euro stanziati per la lotta al punteruolo rosso. Verranno eseguiti i necessari trattamenti fitosanitari appositi da parte della Geo Trattamenti Endoterapici di Varese che provvederà, appunto al costo di 20.000 euro l’anno fino al 2025, ad effettuare le profonde iniezioni di che combattono l’insetto. Se non si applicano trattamenti preventivi, prima si dovranno potare le palme per far penetrare in profondità la sostanza curativa: altrimenti si può optare per la ‘dendrochirurgia’ che si applica alle palme infestate da poco tempo. Da qualche anno il Comune si è dotato difatti di un’agronoma che stila una sorta di piano di intervento, un monitoraggio costante che consente di individuare gli esemplari malati per intervenire prima del crollo.

Isabella Piaceri