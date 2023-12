Lido La solidarietà a scuola. I proventi del ballo al Meyer

Un aiuto all’ospedale Meyer di Firenze da parte della scuola. I ragazzi delle seconde e terze medie dell’istituto comprensivo Giorgio Gaber del Lido hanno avuto di recente il loro divertente ballo di Natale: una serata fantastica, un momento di gioia, unione, aggregazione, ma anche di solidarietà, pensando a chi magari in questo momento non se la sente o non può ballare. Grazie al contributo di tutte le famiglie degli alunni, tutto il ricavato netto del Ballo è stato infatti donato alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer per sostenere il progetto “Play Therapy” per migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi in Ospedale, con iniziative di “Pet Therapy”, “Clown in Corsia”, “LudoBiblio” e “Musica in Ospedale”, che porta la musica in ogni reparto e nei luoghi collettivi dell’Ospedale, coinvolgendo bambini, genitori, operatori e visitatori.