Lido di Camaiore Via Gasparini, ciclopista invasa dalle erbacce

A pochi mesi dal completamento dei lavori del terzo lotto, che ha portato la ciclovia ridosso della via Aurelia, il tracciato della nuova pista ciclabile di via Gasparini, a Lido di Camaiore, è già invaso dalle erbacce. "La vegetazione proviene da un campo incolto e senza alcuna manutenzione – segnala un nostro lettore – che si trova nella parte più vicina all’Aurelia della ciclovia. Il marciapiede non esiste già più, e così sarà presto anche per la pista. Le opere pubbliche vanno inaugurate ma anche manutenute". In effetti, il verde ha invaso in modo massiccio la sede del marciapiede, e sta lentamente sconfinando anche sulla pista ciclabile. Il tratto in questione non è ancora utilizzato a pieno regime, dal momento che la strada non ha lo sbocco sull’Aurelia – si tratta del prossimo lotto di lavori della pista futura ciclabile di collegamento tra il mare e il centro storico – ma le operazioni sono state completate da poco: "I soldi pubblici vengono spesi per opere che poi non si è in grado di mantenere?".