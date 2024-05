Lido di Camaiore In via Brasile terminati i lavori di rifacimento

Totale riasfaltatura, nuovi parcheggi e realizzazione della rete di fognatura bianca: si sono conclusi i lavori di riqualificazione di va Brasile a Lido nel tratto tra via Italica e via Brunelleschi. La strada, che rappresenta una viabilità secondaria ma molto utilizzata, presentava un manto stradale fortemente usurato e con avvallamenti, oltre alla totale assenza di caditoie e di relativa fognatura bianca per acque piovane (causa di allagamenti durante le piogge intense). Con l’intervento appena concluso, la strada risulta totalmente rinnovata e implementata nei sottoservizi, completamente riasfaltata e dotata di nuova segnaletica orizzontale, che adesso delimita la corsia stradale a 3 metri. In più, sono stati creati, lato mare, stalli adibiti a parcheggio per delineare le aree di sosta, che prima non era in alcun modo regolamentata. Infine, lato monti, data l’assenza di spazi minimi per un marciapiede, è stato realizzato un percorso pedonale esterno alla carreggiata permettendo di percorrere la strada in sicurezza.