"Lido di Camaiore: Il Nuovo Arlecchino, 68 Progettisti in Gara" 68 progettisti hanno partecipato alla manifestazione d'interesse per la ricostruzione dell'Arlecchino a Lido di Camaiore. La demolizione del vecchio edificio è stata deliberata ieri dalla giunta. Il progetto ha suscitato interesse e entusiasmo in tutta Italia.