Lido Cresce la voglia d’estate Ricerca di personale nei bagni

A Lido di Camaiore impazza la voglia d’estate e l’associazione balneari è alla ricerca di nuove figure professionali per la stagione: camerieri, baristi, cuochi, bagnini e quant’altro. Le posizioni aperte sono tante ed è possibile candidarsi inviando il proprio curriculum a [email protected] Non solo: in vista dell’estate, l’associazione promuove tanti corsi di formazione, a partire da quello sulla sicurezza dei lavori in programma il 27 marzo e il 3 aprile, mentre il 29 marzo si svolgerà il corso antincendio e il 21, 23 e 28 marzo sono organizzati i corsi Haccp. A breve, inoltre, spazio ai corsi Rls, Rlspp, primo soccorso, Blsd, addetto piscine e ambienti confinanti. "Ci stiamo predisponendo al meglio per un’altra stagione alla grande sulle nostre spiagge – commenta il presidente dei balneari Marco Daddio – e come sempre si parte dal personale. Un personale preparato e qualificato è la Base per lavorare bene, in sicurezza e rispondere al meglio alle esigenze di chi verrà da noi".