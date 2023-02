Interventi in via Brasile per 200.000 euro: approvato il progetto che ridisegnerà l’area intorno al mercato ortofrutticolo di via Italica. Questa parte della frazione costiera si avvia a mutare veste e sarà interessata da un completo restyling grazie ad un piano tecnico redatto e diretto dal geometra D’Alessandro e finanziato dal Comune. Il lavoro complessivo è suddiviso in lotti e questo è il primo: la via Brasile sarà dunque interessata da numerose opere di restauro sia per la carreggiata che per i marciapiedi. Non solo: in essa sfocia l’ingresso posteriore del mercato ortofrutticolo da cui entrano ed escono i mezzi di carico e scarico dei prodotti. Se consideriamo gli interventi previsti per l’area esterna posteriore al mercato, è evidente che anche l’accesso dei camion che scaricano i prodotti dovrà essere reso più funzionale.