Lido Ciclista travolto da un’auto In gravi condizioni un 46enne

Grave incidente ieri intorno alle 12 a Lido di Camaiore lungo la via Italica: un ciclista è stato investito da un’auto all’altezza dell’ autolavaggio vicino al mercato ortofrutticolo ed è ricoverato all’ospedale Versilia. Si tratta di un uomo di 46 anni, P.G. originario di Camaiore: lo stesso percorreva la via Italica verso mare quando – per cause ancora in corso di accertamento – è stato urtato da una Fiat 500 condotta da un ragazzo di 21 anni, F.C. le sue iniziali. La polizia municipale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dettagliata dell’incidente. Entrambi gli uomini percorrevano la strada nella medesima direzione: ad avere la peggio è stato il ciclista che ha riportato un grave trauma cranio-facciale ed è stato condotto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Versilia. Sono intervenute l’ automedica di Camaiore e l’ambulanza della Misericordia di Camaiore e Lido.