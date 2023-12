Fanno irruzione in una casa a Lido di Camaiore: paura per due anziani rapinati

Lido di Camaiore, 16 dicembre 2923 – Due malviventi nel tardo pomeriggio di venerdì hanno rapinato in casa due anziani a Lido di Camaiore. Una volta bussato alla loro porta, hanno fatto irruzione nella casa, poi spintonandoli e minacciandoli si sono fatti aprire la cassaforte portando via alcuni gioielli. Quindi sono fuggiti. Sul posto i carabinieri.

Ci sono pochi elementi di descrizione né si conosce la nazionalità degli aggressori. Non è da escludere che i due malviventi siano responsabili di rapine analoghe compiute nella provincia di Lucca. Pochi giorni fa a Montecarlo (Lucca) un pensionato di 86 anni è stato rapinato nella sua villa dopo essere stato legato da una banda che lo ha immobilizzato e legato dopo averlo atteso al rientro.

Gli hanno rapinato gioielli per un migliaio di euro, poi sono fuggiti. Anche su questo episodio indagano i carabinieri. L'anziano di Montecarlo è stato visitato da sanitari del 118 per lo spavento e sarebbe stato rimasto legato almeno un paio di ore, con grosso rischio per le conseguenze sul suo organismo.