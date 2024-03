“Libere di scegliere”la mostra al femminile

“Libere di scegliere” è il titolo dell’iniziativa organizzata per la festa della donna alla scuola primaria di Piano di Conca. Il progetto coinvolge gli alunni e le alunne. Le classi, guidate dai docenti, hanno studiato e elaborato un tema relativo al mondo femminile. La tematica scelta è la libertà di scelta, conquistata nel tempo dalla donna potenziando le sue capacità per esprimersi in ogni campo: familiare, socioeconomico e culturale. L’argomento è stato affrontato con elaborati grafico- pittorici, prodotti artigianali e tecnologici. La mostra sarà aperta domani , venerdì e lunedì 13- 14 e 16- 17.

L’appuntamento è alla scuola primaria “G. Giusti” - Istituto Comprensivo “Armando Sforzi”.

Chiara Sacchetti