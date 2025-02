’Libere di brillare’, sulle differenze di genere

’Libere di brillare - Educarsi ed educare alle differenze’, è l’evento che organizzato in occasione della Giornata mondiale delle ragazze e delle donne nella scienza, all’Istituto comprensivo di Pietrasanta. La conferenza, con inizio alle 14, pensata come attività formativa per genitori e personale docente, sarà l’occasione per confrontarsi sul tema della pedagogia. Tra gli interventi sulle storie di parità di genere e racconti e testimonianze scientifiche, sull’edcazione di genere, buone pratiche inclusive e di prevenzione al bullismo, che andranno avanti fino alle 18 con i diversi relatori presenti, sarà presentata anche l’opera “La papessa” a cura degli artisti Eleonora Francioni e Antonio Mastromarino (in foto).

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione.