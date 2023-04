Liberare le energie migliori

Tommaso

Strambi



c’è il mistero della pietra rotolata via dal sepolcro a ridare speranza. A tutti. Superstiziosi compresi. E non è poco. Ed è proprio questa l’ottica con cui guardare ai mesi che stanno per arrivare. E non è questione di incoscienza. No, al contrario. Consapevolezza (delle tante difficoltà che ancora dobbiamo superare) e speranza (di potercela fare a ripartire) devono essere la bussola cui guardare per affrontare il cammino che ci aspetta. La situazione la conosciamo bene tutti. C’è una crisi economica che ancora non allenta (con un’emorragia di posti di lavoro) anche in questo territorio. C’è un’inflazione che rende sempre più pesante il carrello della spesa. E non solo quello a dir la verità. Ci sono i venti di una guerra che da oltre dodici mesi non si placano. Anzi, sembrano non avere fine. E che producono quotidianamente nuove tensioni ben oltre i confini degli scontri. C’è una Terra, nominalmente Santa, che non trova pace e che genera morti (innocenti e incolpevoli) anche tra i nostri connazionali. Con

E c’è una politica smarrita (qui come a livello nazionale) in cerca di nuova identità dopo la fine delle ideologie e l’avvento dei tecnici. Il quadro non è certo roseo, ma non è infilando la testa sotto la sabbia che si può sperare di intravedere l’arcobaleno dopo la tempesta. Anzi, al contrario. È proprio partendo dalla consapevolezza che la situazione è difficile e complessa che possiamo intraprendere la ripartenza. È già successo nel passato perché non può succedere anche oggi? La crisi non è mai sconfitta, ma occasione per rilasciare nuove energie. L’importante, una volta fatta la diagnosi (e ce l’abbiamo), è iniziare la cura (mettendo in campo le risorse migliori). Anche se all’inizio serviranno ancora sacrifici. Consapevoli, comunque, che il futuro è nelle nostre mani. Oggi più di ieri.