Liberare le energie migliori

Tommaso Strambi

La Pasqua è sempre un giro di boa dell’anno. Soprattutto quando è (quasi) ‘alta’ come oggi. Con l’inverno alle spalle, ci si prepara alla bella stagione. Ed è anche l’occasione per fare il punto della situazione e delle prospettive che ci attendono nei prossimi mesi. Tra attese, speranze e anche superstizioni. In fondo, la Pasqua è duemila e passa anni che sta lì a ricordarci come sia complicato scegliersi i commensali. C’è sempre qualcuno pronto a vendersi per trenta denari. Salvo poi ripensarci, quando oramai c’è solo una corda che può lavare (se mai può bastare) il tradimento.