Libecciata storica. Passeggiata presa a schiaffi violenti da vento e acqua

"Quando il mare dà di fori, e t’ariva in Passeggiata...". Col suo soffio da poeta Enrico Casani il Libeccio lo ha cantato, trasformandolo in una serenata per Viareggio. Ma il suo fischio, ieri, con raffiche fino a novanta chilometri orari che hanno piegato le vele e i pini, suonava come una sirena d’allarme.

Squillata presto la mattina, quando – dopo una notte di pioggia torrenziale piombata su tutta la Toscana – col mare gonfio e le onde alte come un muro il Burlamacca in piena ha esondato, tracimando oltre il lungomolo fino a via della Foce. E una grossa mareggiata ha spianato la barriera di sabbia alzata a protezione degli stabilimenti balneari del Lungomare e spinto l’acqua oltre il suo confine artificiale, sfondando sui Viali. Arrivando fino ai palazzi sul viale Manin, rimasto chiuso per ore – dal Molo a via Vespucci – a causa degli allagamenti. E quel fiume salmastro, facendosi spazio attraverso le cabine e le porte dei bagni, ha trovato il suo letto nella depressione tra il Gran Caffè Margherita e l’orologio scorrendo sino a sfiorare la soglia dei negozi e dei locali. Arrivando ad allagare alcuni scantinati. Mentre in porto, invece, si è persa ogni distanza tra la terra e il mare, e il nuovo mercato ittico - dove corre la diga foranea e dove ormeggiano i pescherecci - è rimasto isolato per tutta la mattina.

"In 54 anni – dice un agente delle Polizia Municipale, impegnato nella chiusura del viale Manin per gli allagamenti – non ricordo una giornata come questa". Passata a correre più forte del vento e del mare per tenere all’asciutto negozi e abitazioni lungo il Canale e la Passeggiata, con gli agenti e i volontari della Protezione Civile impegnati a distribuire ballini di sabbia per sbarrare la strada alla cavalcata impetuosa di Nettuno. "Di allagamenti per la pioggia, fin quando non è stata rifatta la Passeggiata, ne ricordo tanti – racconta Luigi Cecchi, che con la sua “Fauzia“ il salotto buono lo abita dal 1969 –. Ma di mareggiate di questa portata ho ricordi solo attraverso qualche vecchia fotografia in bianco e nero". Giornate funeste che in un altro tempo lasciavano comunque qualcosa di buono ai viareggini, il giorno dopo chinati sulla spiaggia, come i contadini nei campi di grano, per la raccolta dei coltellacci straccati a riva. Ma oggi, che i coltellacci su questa costa non ci sono più, non resta nemmeno questa consolazione.

Si raccolgono solo disagi e danni. Dalla chiusura delle scuole a quelle della viabilità, compresa la Variante, in direzione Pisa, rimasta interdetta per la caduta di alcune piante. Una si è abbattuta anche sul distretto sanitario del Terminetto (oggi regolarmente aperto) e sulla chiesina dei pescatori. Un traliccio dell’elettricità invece è collassato sulla linea ferroviaria tra Viareggio e Lucca , interrompendo la circolazione dei treni e confinendo in città i supereroi – i visitatori più ostinati dell’ondata di maltempo - di questa edizione dei Comics.

Fiera che a Lucca procede nonostante tutto: bufere politiche e climatiche. E pure se un po’ ammaccato, ha resistito anche il padiglione dei giochi e dei fumetti in piazza Mazzini. Scampato al vento, all’acqua e anche al fuoco; ad un principio di incendio partito da due cabine elettriche invase dall’acqua a fianco del Caffé Fappani e domato dai vigili del fuoco. Che per tutto il giorno hanno attraversato la città, in lungo e in largo, per rispondere alle decine di telefonate per piante e rami traballanti, allagamenti, grondaie e tegole pericolanti. Una chiamata è arrivata anche dalla Provincia per la caduta di calcinacci dalla facciata di Villa Argentina. Passata la grande libecciata, restano oggi decine di immagini di Viareggio sferzata dal vento e dal mare. I balia dei suoi elementi. E resta per oggi anche l’allerta meteo, gialla fino alla mezzanotte.