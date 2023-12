L’Hotel Principe è tra le imprese top dell’Italia virtuosa

L’hotel Principe è tra le 196 imprese più competitive d’Italia che saranno insignite del Premio "Industria Felix - L’Italia che compete" lunedì a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana. La general manager Cristina Vascellari, sarà a ritirare l’alta onorificenza dell’"azienda emersa tra le top imprese per performance gestionale e affidabilità finanziaria del settore turismo". Dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno 2021, l’hotel Principe è risultato competitivo e affidabile in quanto idoneo rispetto ad un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato Scientifico coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente dell’Università Luiss Guido Carli e dall’ingegner Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confindustria, e rispetto al livello di solvibilità o sicurezza finanziaria del Cerved Group Score.