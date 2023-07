Lezioni di moda al mare Salotto della stilista

Lezioni di moda direttamente in spiaggia. E’ il particolarissimo incontro che è stato promosso da Giulia Quadrelli – titolare de Il piccolo Lucignolo – al bagno La Fenice. Un mini salotto dedicato alle mamme con un’ospite d’eccezione: Mariella Ferrari, ideatrice di uno stile senza tempo conosciuto ormai in tutto il mondo che ha dispensato consigli su modelli e tessuti ma anche sull’attenzione ai dettagli e alle migliori materie prime per compiere acquisti consapevoli relativamente alle collezioni bambino. Un pomeriggio che ha catturato non poco l’attenzione delle ospiti presenti, che non hanno mancato di chiedere ulteriori informazioni sulla baby dimensione moda. Nell’occasione è stata presentata anche una piccola capsule della nuovissima linea di Giulia Quadrelli che sarà lanciata presto on line e disponibile in negozio.