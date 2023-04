L’ex leader Lazzotti resta nel consiglio

Marcucci era risultato il più votato all’assemblea del 30 marzo. Pochi giorni dopo i consiglieri si sono riuniti assegnando le cariche per il quadriennio 2023-2027 in base al numero dei voti ricevuti dai candidati. Oltre alla presidenza assegnata per la prima volta a Marcucci, il nuovo direttivo di Federalberghi Marina di Pietrasanta è completato dal vice presidente vicario Pedro Caballero Velasco Luciano (Versilia palace hotel), il vice presidente tesoriere Jessica Ciardella (Savoy), i consiglieri Gianluca Francesconi (King), Corrado Lazzotti (Andreaneri), Iacopo Palla (Arianna) e Rebecca Marcucci (rappresentante dei Giovani albergatori della Versilia), i sindaci revisori Giuseppina Foggia, Alessandra Nicoletti e Alberto Verona, e infine i probiviri Giuseppina Amodio e Anna Pelliccia.

d.m.