"L’ex Greppia va recuperata non abbattuta"

"L’immobile ex Greppia non va abbattutto ma recuperato come spazio sociale". Il segretario Pd, Simone Tonini, torna sul cavallo di battaglia dell’amministrazione di eliminare l’edificio per creare una piazza. "C’è da bilanciare le esigenze della popolazione col mantenimento delle peculiarità di Forte dei Marmi – premette – secondo un modello di sviluppo sostenibile che tenga conto dell’utilizzo di risorse, un limitato consumo del suolo, un equilibrio tra costruito e verde. Nei mesi scorsi si è ventilata l’ipotesi dell’abbattimento dell’ex Greppia che potrebbe essere “agganciato” all’edificazione di numerosi appartamenti all’ex Teti sul viale a mare. Niente di ufficiale perché i documenti saranno pubblici dopo il consiglio comunale: il Pd si dice contrario all’abbattimento dell’ex Greppia perché l’edificio rappresenta uno di quei tratti di identità paesana sempre più difficili da trovare. La realizzazione di uno slargo o di una piazza accanto alla chiesa, andrebbe a confliggere, oltretutto, con il ruolo preponderante della piazza principale del paese, piazza Garibaldi. Sarebbe preferibile – aggiunge – il recupero dell’immobile per ricavare spazi destinati alla socialità e alla comunità con una apertura al piano terra che permetta un collegamento con gli ambienti circostanti attraverso una sorta di porticato. Che poi l’ex Teti vada recuperata non ci sono dubbi: il problema è capire a quale prezzo per la comunità. Va fatto nell’ottica di sostenibilità e per essere principalmente destinata a funzioni a servizio della comunità con la previsione di spazi destinati alla cultura, all’associazionismo, all’aggregazione e ad aree verdi. Senza carico urbanistico. Il Pd invita l’amministrazione ad aprire un dibattito in commissione urbanistica, in consiglio comunale e ad iniziare un percorso di partecipazione"