L’ex Casa del Fascio sarà liberata E lì sorgerà il "giardino dell’arte"

di Martina Del Chicca

Oltre le paratie in legno, consumate dal tempo e dal maltempo, che delimitano da oltre tredici anni l’area dell’ex Casa del Fascio si intravede una fitta vegetazione che si è impossessata spontaneamente del vuoto lasciato dalla tragica esplosione che il 18 luglio del 1945 devastò il Palazzo Littorio e, in seguito, dai piani di edilizia mai sbocciati. Eppure un nuovo futuro per quel rettangolo di terra affacciato sul viale Carducci, a due passi dal mare, c’è. E adesso – dopo un lungo iter, avviato ad aprile 2019 durante la discussione per il nuovo piano urbanistico – è concreto.

Tra una quindicina di giorni, giorno più giorno meno, comincerà finalmente lo smantellamento del cantiere che avrebbe dovuto edificare gli 11 mila metri cubi di appartamenti, negozi o uffici, e sale comunali aperto dopo il via libera della giunta guidata dal sindaco Luca Lunardini, era il maggio del 2009. Progetto naufragato con il fallimento della società che acquistò il terreno per otto milioni di euro. E lì, al posto della palazzina mai nata, presto sorgerà un parco dell’arte: un giardino sul quale l’amministrazione di Giorgio Del Ghingaro vuole ospitare sculture e installazioni per restituire senso e valore a quello spazio.

Questa operazione è possibile grazie alla consegna anticipata dell’area rispetto alla procedura di esproprio – che il consiglio comunale ha votato all’inizio di marzo – accordata dalla curatela e sancita dal tribunale. "Al solo fine esclusivo – si legge nell’atto – della messa in sicurezza, con l’espressa previsione che ogni intervento sarà limitato all’esecuzione dei necessari lavori di riordino, pulizia, manutenzione ordinaria ed eseguita a cura e spese del Comune con esonero esplicito del Fallimento da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi".

L’intervento di riqualificazione è stato affidato – attraverso procedura pubblica telematica espletata tramite il portale Start – alla ditta Costruzioni Aeffedi con sede legale a Viareggio, in via Baracca, per circa 174mila euro. I lavori comprendono "in primis – si apprende dalla relazione tecnica dell’intervento – la completa bonifica dell’attuale cantieramento ancora presente". E dunque "l’eliminazione delle recinzioni in pannelli di legno e blocchi di calcestruzzo (i newjersey), abbaraccamenti di cantiere, rifiuti e materiali vari di risulta".

Nell’area – 2mila 500 metri quadrati – insistono inoltre le fondazioni e i piedi delle murature dei fabbricati precedentemente esistenti che andranno parzialmente demolite al fine di uniformare il piano di campagna finale. "Analogamente – prosegue – si dovranno reinterrare scavi e avvallamenti per un volume complessivo di 430 metri cubi e rimosse le porzioni di asfalto e tutta la vegetazione spontanea presente". Dovranno inoltre essere riposizionate, secondo le indicazioni di E-distribuzione le linee elettriche di bassa e media tensione posizionate sul lato mare dell’area, e successivamente la ditta incaricata dell’intervento procederà con la regolarizzazione e il livellamento per consentire la stesa del tappeto d’erba. "Il tutto – conclude la relazione – sarà completato da un impianto di irrigazione allacciato al sistema di piazza Mazzini, e da un cordolo perimetrale di contenimento".