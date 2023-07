L’ex Camp torna a vivere A settembre il restauro Ospiterà un auditorium

di Daniele Masseglia

Il cerchietto sul calendario non è stato ancora segnato, ma è molto probabile che a settembre la gloriosa ex Camp di via Marconi inizi finalmente la sua seconda vita. Dismessi i panni logorati da decenni di umido, degrado e abbandono, l’immobile rinascerà grazie a una maxi progetto da quasi 5 milioni di euro già finanziato con i fondi del Pnrr. L’obiettivo del Comune è di terminare quest’opera di rigenerazione entro il 2026, dando forma a un nuovo polo museale nella zona nord della città, considerando anche il municipio di piazza Matteotti.

L’annuncio di settembre è stato fatto ieri dal sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti durante la presentazione di “Pietrasanta in concerto“. "A proposito di musica, che ha un linguaggio universale al pari dell’arte e della cultura – ha detto il sindaco – l’ex Camp ospiterà anche un auditorium in cui organizzare eventi musicali. Siamo tra i pochi comuni che stanno rispettando il cronoprogramma imposto dal Pnrr. Grazie a ’Pietrasanta in concerto’ e al suo ideatore Michael Guttman, il festival ha mosso tanto interesse e dobbiamo quindi far crescere la città anche a livello di strutture". Come avevamo già riportato a marzo, l’ex Camp sarà una vera e propria galleria da vivere tutto l’anno grazie alla presenza di spazi espositivi, atelier per gli artisti, punti ristoro e sale multimediali per incontri e conferenze. "Mettere in sicurezza e recuperare l’edificio – prosegue l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – sarà già di per sé un passo importante per la comunità. La soddisfazione sarà non vedere più quel grosso buco nel tetto né le condizioni fatiscenti dell’edificio. Allo stesso modo la città potrà dotarsi di un polo moderno dotato di locali digitalizzati, laboratori inclusivi per artisti emergenti e provenienti da tutto il mondo, e molto altro ancora". Con l’ambizione, dicevamo all’inizio, di far nascere un progetto che scorrerà in parallelo con il Sant’Agostino. "L’ex Camp avrà uno sguardo più ampio – conclude – e di certo non sarà una cattedrale nel deserto. Al contrario, consentirà di ampliare l’offerta culturale e artistica insieme all’archivio storico, il municipio diventato ormai un museo e il Museo Mitoraj. Per questo dovremo accogliere i visitatori con le strutture adeguate, vedi il parcheggio multipiano allo stadio e il raddoppio della sosta alla Pesa".