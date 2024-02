L’ex Camp cambia pelle. Parte la rigenerazione

La lunga galleria che dal retro della polizia municipale arriva allo stadio. I vecchi binari usati dai treni per scaricare le merci. L’insegna della palestra Fujiyama, i macelli, i resti dei Carnevali anni ’80, i magazzini comunali, un pedalò pieno di vegetazione, cassette e vhs, cumuli di vetri rotti, travi in ferro. Entrare all’ex Camp di via Marconi, nata negli anni ’20, è come un tuffo nella storia della città, che verrà riscritta nei prossimi 600 giorni. Ieri c’è stata la consegna del cantiere alla “Casanova next“, chiamata da qui al 31 marzo 2026 a rigenerare l’immobile.

Il futuro dei circa 3mila metri quadri, in disuso da 15 anni, per i quali il Comune spenderà 5,5 milioni finanziati dal Pnrr, sarà un polo artistico, espositivo e sociale con bar-ristoro e sala multimediale. La bonifica, condotta insieme alla sanificazione, ha portato a raccogliere finora 8 tonnellate di guano, 18 di legname e 5 di ingombranti, ed è stato preceduto dalla messa in sicurezza di sculture e altri elementi di rilevanza storico-artistica. "Al termine – dice l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, sorpreso di fronte a un vecchio murale ’Marcù aiutaci tu’ che sembra scritto per lui – avremo una galleria che ci aprirà innumerevoli opportunità. Scriviamo una nuova pagina creando un ’polmone’ al servizio della città. Verrà completato da un parcheggio multipiano e un parco al posto dello stadio, evitando che l’ex Camp sia una cattedrale nel deserto". Soddisfatto Antonio Tognini (Lega), vice presidente della commissione lavori pubblici: "Restituiremo alla città spazi finora rimasti sigillati e inaccessibili, sperimentando metodologie innovative e inclusive per dare ancora più valore al senso di identità e di appartenenza a questi luoghi: è una grandissima sfida".

