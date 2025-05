L’evento Rotary fa centro. Pasti per 10mila bimbi africani

Quattrocento persone hanno gremito il teatro "Galeotti", martedì, tra risate e tanta benefienza. Grazie a questo "boom" di presenze il Rotary club Viareggio Versilia potrà infatti utilizzare il ricavato donando 10.152 pasti ai bimbi dello Zimbabwe. Decretando così il successo della commedia "Gli allegri chirurghi", organizzato dal Rotary e possibile grazie all’impegno e la passione della compagnia amatoriale dei "MattAttori" (nella foto), creata da Enzo Torre, socio del club. Fondamentale inoltre la collaborazione della regista Caterina Simonelli, che ha curato anche l’adattamento teatrale, e la bravura degli attori Umberto Giannecchini, Michele Figus, Marina Gridelli, Ilaria Raffo, Mario Margara, Roberta Billi, Niccolò Figus ed Ester Del Dotto, oltre allo stesso Enzo Torre.

"Sono onorato – dice il presidente del Rotary Diego Bonini – che siano venuti anche il governatore Pietro Belli e la sua assistente Francesca Abiuso, nonché il governatore incoming Giorgio Odello. Ringrazio i soci, in primis la mente indomita Enzo torre, che per mesi hanno preparato l’evento. Lo abbiamo promosso per il terzo anno, stavolta battendo ogni record a livello di partecipazione". Bonini ringrazia anche il sindaco Alberto Giovannetti (a cui ha consegnato la "Paul Harris Fellow", massima onorificenza conferita a chi si distingue nei servizi alla comunità) e alla presidente del Versiliana Paola Rovellini.

d.m.