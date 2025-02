L’evento del rione Marco Polo: "È stato un weekend di successo. In attesa del veglione mascherato"

VIAREGGIO È tornato dopo un anno di stop e senza la pioggia che, come una maledizione, lo ha sempre accompagnato tra le strade e la Chiesa di San Giovanni Bosco, con un bilancio, a seguito del weekend di street food, dj set e balli, che ha chiuso, il rione Marco Polo, l’ultimo, almeno da presidente, di Marco Puccinelli, con un segno positivo. "C’è stata tanta gente in più rispetto agli anni precedenti - sottolinea Puccinelli - Soprattutto le serate di venerdì e domenica hanno stupito, così come positivo è stato il fatto che non è uscita un’ambulanza. Mi sembra che i giovani siano più corretti, li ho visti cambiati in positivo".

Una festa che, dall’inaugurazione di venerdì, ha visto sfilare nelle vie del Marco Polo, fino al sagrato della Chiesa e sotto il palco di Andrea Paci, coppie travestite da Frida Khalo e Diego Rivera, ragazzi nei panni dei loro calciatori preferiti, e che ha mantenuto l’affluenza fino alla domenica sera, a coronare il fine settimana e la giornata del secondo corso mascherato. Anche con l’assenza delle cucine, "richieste da molti, ma che provvederemo a riproporre con chi sarà alla carica e che aiuterò", aggiunge Puccinelli che da marzo lascerà le redini del comitato a Marco Paoli e al vicepresidente Matteo Cima, che, ora, prepara e allestisce il veglione che il 7 marzo, all’Hotel Esplanade, premierà la migliore maschera con un soggiorno di due notti a Parigi, per cui è già possibile prenotarsi attraverso i numeri presenti sul sito del comitato Marco Polo.

Perché se il rione è finito "e con soddisfazione – conclude Marco Puccinelli –.- Sperando che se questo mi ha dato tanto, lo facciano anche quelli a venire, ora aspettiamo il veglione per concludere in bellezza...e vi aspettiamo a Parigi".

Gaia Parrini