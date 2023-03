Levata di scudi per i medici di base "Da sempre al servizio dei pazienti"

L’attacco lanciato ai medici di famiglia dai consiglieri di Fratelli d’Italia a livello comunale (Coluccini e Dell’Innocenti) e regionale (Fantozzi) ha provocato dure reazioni. Non solo da parte dei dottori chiamati in causa, che hanno preparato una dura replica. La presa di posizione degli esponenti locali è stata sconfessata pure dall’onorevole Riccardo Zucconi, esponente di spicco proprio del partito di Giorgia Meloni.

"I medici di medicina generale sono da sempre al servizio dei propri assistiti ben oltre gli obblighi previsti dall’accordo collettivo nazionale – scrivono congiuntamente i medici di Massarosa Bonamici, Crotti, Di Stefano, Grassini, Limena, Panebianco, Pasquali, Pellegrini, Puccetti e Sarti –; basta parlare senza conoscere la realtà che ogni giorno affrontiamo, curando in scienza e coscienza le famiglie che ci hanno affidato la loro salute; basta a chi giudica senza vivere le nostre giornate infinite tra ambulatorio, visite domiciliari, telefonate, ricette e quant’altro. Il nostro è un lavoro di grossa responsabilità: visitare il paziente e seguirlo nel suo percorso clinico-terapeutico. I politici che ci hanno accusato non sanno nemmeno che l’Aggregazione funzionale territoriale di Massarosa è una delle più virtuose a livello regionale per ricoveri, accessi in pronto soccorso, prescrizioni di visite ed esami specialistici. Per una migliore presa di coscienza – concludono – invitiamo i firmatari ad affrontare una giornata di lavoro con noi".

La stoccata ai medici, come detto, non è piaciuta neanche a Zucconi, che invita i suoi colleghi di partito a "non fare di tutta l’erba un fascio". "Penso che accuse di questo tipo non giovino alla risoluzione dei problemi – spiega il deputato di Fdi – facendo presente che il medico di famiglia, non avendo a disposizione un call center mentre sta effettuando una visita professionale, è chiaramente costretto a inserire la segreteria. Ciò non significa non garantire assistenza, ma garantirla con la giusta priorità. Le urgenze mediche devono essere gestite dal servizio emergenza-urgenza – ricorda Zucconi – ed è per questo che a volte i medici di famiglia indirizzano i loro pazienti al pronto soccorso".

Per evitare generalizzazioni che ledano la categoria, Zucconi invita a fare i nomi. "Se si ha il sentore di casi sporadici in cui i medici non facciano il loro dovere, è bene che si facciano i nomi con dovizia di particolari per permettere agli accusati di difendersi – sottolinea –; altrimenti è bene che si evitino accuse verso l’intera categoria dei medici di famiglia, che operano in pessime condizioni, sotto organico, sommersi di burocrazia e senza mezzi adeguati".

RedViar