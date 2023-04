L’eurodeputata Picierno a Sant’Anna "Non c’è stato un fascismo buono"

"Non c’è stato un fascismo ’buono’. E alla Fosse Ardeatine non furono uccisi centinaia di uomini solo perchè italiani, ma in quanto oppositori del regime". A denunciare le troppe bugie storiche è stato il vice presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, presente ieri pomeriggio alle celebrazioni del 25 aprile a Sant’Anna.

Che effetto le ha fatto visitare il paese della strage?

"È un luogo dove almeno una volta è necessario chinare il capo e dire grazie ai partigiani e omaggiare le vittime di un eccidio indiscriminato. È stato emozionante visitare il Museo della Resistenza e dare un volto a quei nomi che hanno pagato le colpe della dittatura fascista".

L’Europa ha fatto abbastanza per garantire loro giustizia?

"L’istituzione Europa è di per sè un monumento vivo alla memoria della tragedia della Seconda guerra mondiale e nasce come antidoto al conflitto. Come vice presidente dell’Europarlamento ero a Sant’Anna con la cosapevolezza e l’impegno di alimentare la memoria perchè quanto successo non accada più".

Purtroppo però il conflitto Russia-Ucraina ripropone il dramma...

"Bisogna sostenere con forza l’Ucraina perché la resistenza di un popolo invaso è un esercizio fondamentale di difesa della propria Patria. Così hanno ribadito la senatrice Segre e il Presidente della Repubblica Mattarella. E il 25 Aprile non si celebra la libertà ma la liberazione, in un processo dinamico che comporta un impegno costante".

Stazzema si è fatta capofila di una proposta di legge contro ogni propaganda fascista

"Il sindaco ha invitato il Parlamento italiano a sostenerla e mi associo all’appello di buon senso"

Secondo lei sussisono forme rigurgito?

"In Europa preoccupa l’esistenza di partiti e movimenti che si richiamano a quel periodo. In Italia c’è chi parla di un fascismo buono, prima del 1938 quando poi si fece soggiogare dal nazismo. È una grande bugia, una posizione disonesta: il Paese era già in una situazione complicatissima e il regime sfasciò la democrazia parlamentare. Così come gli storici hanno fatto chiarezza su quanto accadde alle Fosse Ardeatine dove i 335 uomini uccisi con un colpo alla nuca non furono eliminati in quanto italiani ma pagarono il fatto che ci fossero italiani che aiutarono i nazisti. Ci furono italiani vittime e italiani carnefici".

Cosa rimprovera al Governo italiano?

"Sta perdendo un’occasione storica di unità ed uguaglianza utilizzando con molta confusione e poca trasparenza i fondi Pnrr destinati a eliminare dislivelli tra nord e sud, favorire l’occupazione feminile e dei giovani".

Francesca Navari