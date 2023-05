Letteratura e arte Sarà un weekend per tutti i gusti

Eventi letterari e mostre nel weekend. Oggi alle 17, la biblioteca comunale “G. Carducci” accoglie i bambini da 5 anni in su con “Open Air Storytelling”, letture e laboratori in inglese. Prenotarsi allo O584 795500. Alle 17,30 nella sala dell’Annunziata, nel chiostro S. Agostino, Ave Marchi presenta la raccolta di poesie “Le ceneri di Gramsci” di Pierpaolo Pasolini. Promossa dalla biblioteca con la sezione scuola del premio “Carducci” e l’associazione culturale “Amici del Machiavelli di Lucca“. L’evento, curato da Rita Camaiora e Pietro Conti, fa parte della rassegna “I grandi libri di poesia nel 900 italiano” è inserita nel ciclo “Il Maggio dei Libri 2023”, campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dal Centro per il libro e la lettura. Domenica alle 17,30 la biblioteca comunale ospita Sacha Naspini, scrittore, che presenta il romanzo “Villa del Seminario”, edizioni EO che affronta un capitolo di storia della Maremma Toscana sotto il dominio nazifascista. Moderano Andrea Geloni e Libreria Nina Pietrasanta rientra in “Cosa fai domenica? Incontri con l’autore in biblioteca” legato al riconoscimento di “Città che legge”. Prenotarsi allo 0584 795500 o su [email protected]). Mostre aperte “Oro, Pietra, Ruggine”, di Claudio Barabaschi in San Leone; “Il silenzio del limen-Dal divenire all’essere” di Adriano Tolomei in sala Grasce; “Hesoyam” di Vladimir Kartashov (foto) nella chiesa S. Agostino; la “Lezione Americana” di Alfonso Clerici nel complesso S. Agostino; “Exploring the Ego of Times-Il Museo Archologico incontra l’arte di Maicol Borghetti” a Palazzo Moroni. A Tonfano “Omaggio agli artigiani”