Lettera alla Meloni: "Salviamo l’Istituto"

"Caro Presidente del consiglio Giorgia Meloni non faccia accorpare l’Istituto comprensivo Martiri di Sant’Anna che è strumenro di memoria". Il sindaco Maurizio Verona ha scritto un’accorata lettera al Governo per anticipare che si "opporrà in ogni modo" a chiusure o accorpamenti.

"Se il nostro Istituto comprensivo perderà l’autonomia scolastica – sostiene – perderà di fatto la possibilità di istruire i nostri alunni con progetti dedicati che continuino a dare concretezza al nome che porta e a ciò che rappresenta questo Comune con il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna. Il Suo Governo, con la legge di bilancio, ha previsto pesanti dimensionamenti: tutto ciò porterà al taglio di tante istituzioni scolastiche, e conseguenti accorpamenti, con un impatto negativo sulla qualità della vita degli studenti, soprattutto quelli delle aree più fragili, come quelle montane come lo è Stazzema. In questa operazione di ridimensionamento, il nostro Comune è in Toscana fra i soggetti più deboli, a causa del numero degli iscritti che si attesta a 165 alunni. Quindi, se la Regione Toscana utilizzerà un criterio oggettivo per sopprimere gli istituti comprensivi, il nostro rientrerà fra i 15 da accorpare. Non esiste formazione senza che gli studenti apprendano i valori costitutivi del nostro Paese. Proprio quei valori che a Stazzema vengono trattati, nel nostro istituto scolastico, come il fulcro di tutta la didattica. Sopprimere il nostro istituto comprensivo vorrebbe dire cancellare quel nome – prosegue – il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna bisogna essere vicini ogni giorno, anche quando si prendono decisioni politiche. Se così non sarà e l’Istituto comprensivo Martiri di Sant’Anna verrà soppresso mi opporrò in ogni modo e in qualsiasi sede".

Fra.Na.