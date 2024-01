L’etiquette. A bordo di yacht. Un corso gratuito

Corso gratuito di yacht etiquette. L’Agenzia Marittima De Felice, da oltre 20 anni unico centro di formazione, ha da qualche anno avviato un percorso formativo rivolto alle figure dell’equipaggio dedicate agli interni: stewardess e chief stewardess. L’idea è nata qualche anno fa a seguito della crescente richiesta di formazione “7 stars” richiesta da armatori e comandanti, per garantire il servizio di altissimo livello rischiesto a bordo di superyacht sia dagli armatori stessi che dagli ospiti in caso di charter. L’Accademia Italiana Yacht Etiquette prevede un corso completo e un corso di perfezionamento in avvio per l’edizione 2024 a partire dal 5 febbraio (online su www.defelice.yachts si trovano tutti i dettagli, compresa l’ipotesi di corsi on demand in base alle esigenze formative e di calendario specifiche del committente). Al fine di presentare le novità 2024 e offrire alle persone interessate una prima panoramica sui percorsi e anche sul mondo che si deve affrontare una volta avviati alla professione, è in programma un evento gratuito il 19 gennaio all’Hotel Palace di Viareggio, dalle 9:30. Il programma toccherà vari aspetti tra cui la pulizia e la manutenzione dei materiali di bordo e le innovazioni per il servizio, per passare ad una sessione sul mondo enogastronomico con un focus sulla gestione e preparazione degli alimenti gluten free, vegetariani e vegani, e ad uno food design show cooking con Claudio Menconi e le sue creazioni di frutta e verdura. La giornata si conclude con un intervento dedicato alla gestione della comunicazione. La partecipazione è aperta a stew, chief stew e aspiranti tali, previa registrazione.