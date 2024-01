‘L’eterno effimero’ rievoca i 150 anni di festa

Fuochi d’artificio illuminano e risuonano nel cielo, un bambino alza lo sguardo e, sognante, sorride. Inizia così "Carnevale di Viareggio. L’Eterno Effimero", il documentario di Gualtiero Lami e Andrea Genovali, presentato al Festival di Cannes il maggio scorso e in programma al cinema Centrale martedì sera prossimo. Un film che ripercorre, con testimonianze di personaggi della cultura, del cinema, dell’arte e con filmati e immagini d’archivio, i 150 anni di vita del Carnevale viareggino. Effimero ma, appunto, eterno, che conserva nella sua caducità e illusorietà, la bellezza magica dell’istantaneo e di una tradizione che, anno dopo anno, rinasce ma perdura. Un lavoro autoprodotto da HogFrog TV, sostenuto nella promozione dall’associazione Terre di Viareggio e dalla Lega di Maestri d’ascia e calafati, e patrocinato (non in maniera onerosa) dal Comune di Viareggio e dalla Fondazione Carnevale. Quello di Lami e Genovali, come dichiara quest’ultimo "è un punto di vista non neutro, ma costruito insieme negli anni e che speriamo contribuisca a diffondere la storia del Carnevale e a offrire uno sguardo approfondito sulla città".

Un primo documentario organico, su Viareggio e sulla sua manifestazione più importante. Ricordi si alternano e si intersecano alla voce narrante, fuori campo, che, dalla fondazione del 1873, attraversa i secoli. Sullo sfondo, immagini, fotografie e pellicole in bianco e nero, dove riaffiorano e rivivono gli avvenimenti che ne hanno tracciato la storia. Gli anni ’30 e il Carnevale che arriva dal mare, i maghi maestri all’opera negli hangar di via Machiavelli, i primi schizzi del Burlamacco di Uberto Bonetti. Dario Fo, Mario Monicelli, Giovanna Nocetti ricordano l’amore e il legame con la manifestazione e confessano l’influenza che essa ha avuto sulla loro arte. E, tra gli altri, Aldo Valleroni, Gionata Francesconi, Giovanni Lazzarini "Menghino". Che, con i loro ricordi, danno sostanza a quella tradizione che, messo da parte il passatismo, è sempre ciò che nel tempo rimane.

Gaia Parrini