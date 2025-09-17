Scongiurare nuovi casi Biagi

Scongiurare nuovi casi Biagi
ISABELLA PIACERI
Letame nelle fioriere davanti al municipio

Sterco di cavallo nelle fioriere comunali: l’odore invade spiacevolmente il palazzo. Sembra uno scherzo boccaccesco per colpire la politica comunale e invece sarebbe stato un tentativo maldestro di ripulire la piazza. Lunedì scorso, al mattino, infatti gli occupanti del palazzo di piazza San Bernardino hanno tenuto per un bel po’ le dita ben schiacciate sulle narici: motivo? Molti ‘resti’ maleodoranti dei cavalli, passati il giorno prima dal centro storico, si trovavano nelle fioriere all’ingresso dell’edificio.

Domenica scorsa infatti si è tenuta la manifestazione dedicata alla Via Francigena a cavallo, con sfilate storiche, e ovviamente, come capita spesso, gli equini hanno lasciato qualche "traccia del loro passaggio: qualcuno la sera avrebbe quindi pensato in buona fede di fare cosa gradita nel concimare con quel ‘lascito’ le piante ornamentali del portone di ingresso del Comune. Il lunedì mattina tutti gli impiegati e gli amministratori si sono recati a lavoro ma l’odore acuto del concime improvvisato si è diffuso all’interno del palazzo del Municipio.

Alla fine lo sterco è stato rimosso, come ha spiegato Luca Santini del Gruppo archeologico. Molte le risate e le battute ironiche sull’episodio. Come canta De Andre’ perlomeno da li’ nascono fiori e magari le conche sarebbero state abbellite.

Isabella Piaceri

