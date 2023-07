L’estate dei lavori al Terminetto Si rinnova piazza Buonconsiglio e parte il piano delle asfaltature

È arrivato il tempo del Terminetto. Nel quartiere residenziale alle spalle della ferrovia, incastrato tra la Migliarina e il Varignano, sarà un’estate di lavori in corso. I mezzi sono già all’opera, e le asfaltature – a cura della Mover – sono già cominciate. Poi proseguiranno, a dritto, fino alla fine di luglio (capricci del tempo permettendo). Dunque attenzione ai divieti di sosta che, mano a mano, spunteranno nelle strade interessate.

Nel quartiere è previsto un investimento complessivo di 350mila euro – frutto del contratto di servizio tra il Comune e la società che gestisce la sosta a pagamento – per ripristinare il manto stradale lungo via degli Ontani, via Sant’Agostino, via dei Larici e in piazza del Buonconsiglio. Ovvero tra la chiesa e l’ex sede della circoscrizione Viareggio Nuova oggi presidio Asl – trasformato in hub vaccinale in piena emergenza Covid – destinato a diventare una casa di comunità per avvicinare i servizi socio-sanitari ai cittadini e alleggerire così la pressione sull’ospedale “Versilia“ e il suo pronto soccorso.

Sull’intera piazza, oltre al nuovo asfalto, è previsto anche il completo riordino di tutti gli spazi verdi. Gli alberi, in particolare pini, che fanno ombra al grande parcheggio saranno censiti, uno per uno, dagli agronomi incaricati dal Comune. In programma anche un intervento di bonifica stradale dalle radici sporgenti, che hanno reso l’asfalto sconnesso e impraticabile in molti tratti. "Intervento possibile – spiegano dal Comune – senza bisogno di abbattimenti, e svolto d’intesa con gli specialisti".

mdc