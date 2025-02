L’esordio in consolle di Viola. La baby dj incanta il pubblico. E omaggia Claudio Morganti

ll Carnevale non è solo carri e mascherate. È fatto anche di personaggi che domenica in qualche modo hanno attirato l’attenzione del pubblico presente al primo corso mascherato. Sul podio c’è Viola Fruzzetti, in arte "La Fru dj", che ha dispensato musica dietro la consolle sul carro degli Antichi Feudi. Con i suoi 11 anni è probabilmente la più piccola dj del Carnevale e questo è merito dell’ennesimo ponte tra Pietrasanta e Viareggio. Viola vive infatti nella città di Burlamacco. A una festa alla Cittadella del Carnevale ha conosciuto il pietrasantino "Peter dj", anche lui giovanissimo e legato agli Antichi Feudi, il quale le ha insegnato i ferri del mestiere consigliandole le attrezzature da acquistare. Il resto lo hanno fatto i suoi genitori comprandole l’impianto per farle coltivare questa passione. E così Viola, che pratica anche pattinaggio artistico con l’associazione "Starskating" di Forte dei Marmi, domenica ha fatto ballare tutti mixando disco moderna, brani classici del Carnevale e la celebre "Come un coriandolo", tributo al compianto Claudio Morganti e alla sua Viareggio.

Tornando al partecipatissimo corso di domenica, l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci rinnova i suoi complimenti alle contrade, agli uffici e alla Polizia municipale ("un esrodio da incorniciare"). Ma il Carnevale riserva anche un po’ di pepe. Come la chiacchierata assenza della neo presidente delle giurie Franca Dini. "Come ogni anno ero al Festival di Sanremo – spiega Dini – lavorando nella sala stampa Rai, accreditata da ’Vero Tv’. L’avevo detto subito, quando mi diedero l’incarico, che in caso di concomitanza non sarei potuta esserci. Prima di andare a Sanremo ho organizzato tutto, incluse le giurie e la presenza dei testimonial".

Daniele Masseglia