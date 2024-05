L’esercitazione anti inquinamento. Conclusa l’operazione Ramoge. Brini: "Abbiamo dato il meglio di noi"

Si è conclusa ieri, con un briefing al Principino di Viareggio, la tre giorni che ha visto la Capitaneria di Porto protagonista dell’esercitazione anti inquinamento condotta nell’ambito di ’Ramoge’, l’accordo sottoscritto da Italia, Francia e Principato di Monaco per la difesa comune del mare.

"È stata un’esperienza molto intensa – racconta la comandante della Guardia Costiera viareggina, il capitano di fregata Silvia Brini –, che ha messo in campo tutto lo sforzo locale e nazionale per l’intercetto di eventuali macchie di inquinamento in mare. Abbiamo assistito a un grande dispiegamento di forze, a una sinergia importante tra le istituzioni e gli esperti, tecnici e scientifici, che hanno collaborato sia in mare, sia nella fase di recupero del materiale inquinante spiaggiato. L’esercitazione ha dimostrato come la nostra nazione possa contare su accordi importanti con i Paesi vicini per la collaborazione a tutela dell’ambiente marino e costiero e delle spiagge".

Le prime considerazioni sull’attività svolta sono state messe sul tavolo dai vari attori coinvolti nel briefing conclusivo. E le sensazioni sono state fin da subito positive. "Tutti gli operatori coinvolti nelle azioni di mare, aeree, di terra e della sala operativa, oltre ai colleghi sia italiani che stranieri, si sono riuniti per iniziare a ragionare su quel che è andato bene e quello che, invece, potrebbe essere migliorabile – continua Brini –; tutte le analisi confluiranno in una relazione che il Ministero dell’ambiente e dello sviluppo energetico condividerà con i Paesi firmatari dell’accordo ’Ramoge’, con l’obiettivo di migliorare le attività, laddove possibile".

I tempi tecnici per la produzione del report da parte del Ministero possono variare. Certo è che, dal canto suo, la comandate ha potuto trarre delle prime indicazioni sulla solerzia della Capitaneria viareggina. "La soddisfazione è ampia e condivisa – spiega –, per un evento partecipato, con tanti mezzi aerei e navali, e di cui la Capitaneria è stata il collante iniziale, con la messa in atto delle prime misure a tutela dell’ambiente per arginare lo spargimento di sostanze inquinanti, dopo l’allerta lanciata dal satellite, per poi chiamare in causa il Ministero e attivare i nostri partner. Tutto è stato svolto secondo le procedure; e pure gli osservatori sono rimasti soddisfatti e gratificati. Dal canto nostro, devo dire che sono assolutamente compiaciuta per come si è mosso il nostro personale, che si è dimostrato collaborativo e ha ben compreso la serietà di quanto proposto e di quel che avremmo dovuto fare. Siamo stati protagonisti in un parterre importante, all’interno del quale abbiamo dato il meglio di noi. Il riscontro mi è sembrato più che positivo – conclude la comandante – e siamo tutti molto soddisfatti. Il personale ha dato davvero il meglio di sé".

DanMan