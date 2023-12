L’esame diagnostico? A fine 2024. È l’odissea di una novantenne

Gli esami diagnostici? Appuntamento a dicembre 2024. Sandra Vivaldi è rimasta basita al telefono quando le hanno comunicato la data di prenotazione della densitometria ossea per lei e per la mamma di 90 anni. Un anno di attesa per quella Moc che le due donne devono effettuare in modo costante. Ma non si è arresa e solo ad un martellante impegno tra telefonate, sollecitazioni e vibranti proteste, è riuscita a strappare – almeno per l’anziana madre – quell’esame anticipandolo al prossimo 16 gennaio. "Ma è assurdo dover combattere in questo modo" si sfoga. "Ogni due anni devo sottopormi a Moc e anche mia mamma, vista l’età, deve fare lo stesso esame – premette Vivaldi – così a maggio il medico di base ci ha consegnato l’impegnativa che ci ha condotto in una vera e propria odissea. Ai primi tentativi di prenotazione o non c’erano le liste oppure mi hanno proposto Arezzo, Grosseto e l’Isola d’Elba. Non ho mollato, continuando a contattare il Cup in modo assiduo. Poi ho deciso di rivolgermi al centro prenotazioni della Croce Verde di Viareggio dove mi hanno visto disperata e si sono presi a cuore il mio caso. Morale: l’appuntamento per me e mia madre è stato fissato, ma a dicembre 2024. Non credevo alle mie orecchie, ma ho deciso di accettare per non perdere anche quella data così lontana".

Ma la rabbia, soprattutto pensando all’attesa per la mamma novantenne, ha convinto Sandra Vivaldi a non gettare ancora la spugna. "Ho telefonato al responsabile sanitario dell’ospedale Versilia – continua – che era in riunione. Mi hanno fatto contattare un’altra dottoressa e, alla fine, il responsabile sanitario di radiologia che è riuscito a prenotare la Moc a mia mamma per il 16 gennaio. È vergognoso però che le persone anziane si trovino in questa posizione di svantaggio e che non vengano considerate come dovrebbero, cioè delle priorità assolute. Se non c’ero con l’energia di reagire, mia madre doveva attendere i 91 anni suonati per fare l’esame. A me resta l’appuntamento tra dodici mesi che comunque è sempre una situazione scandalosa che voglio far presente al Tribunale del malato. Purtroppo – conclude con amarezza – è sempre difficile riunire le persone in una protesta ma questi fatti meriterebbero davvero un sit in davanti all’ospedale Versilia".

Francesca Navari