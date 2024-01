L’epopea Benetti in un libro. Il giornalista americano Koenig celebra i 150 anni dell gruppo

VIAREGGIO

Benetti è il protagonista del nuovo libro edito da Assouline, la prestigiosa casa editrice di New York con quasi 2mila titoli letti in tutto il mondo su temi come lusso e design. Questa straordinaria pubblicazione accompagna il lettore in un affascinante viaggio alla scoperta di uno dei più celebri cantieri al mondo.

Benetti, fondato nel 1873 a Viareggio ed oggi guidato dalla famiglia Vitelli (nella foto Giovana Vitelli), ha una storia ricca di tradizione, innovazione e successo nel settore della costruzione di yacht di lusso e il libro scritto da Kevin Koenig, giornalista nautico fra i più autorevoli al mondo, ne cattura l’essenza e fornisce ai lettori una prospettiva approfondita sulla sua evoluzione. Attraverso le immagini d’archivio, questo volume testimonia dunque la dedizione e la passione che hanno contribuito a rendere Benetti uno dei principali brand di lusso a livello mondiale.

In questa narrazione il lettore è accompagnato attraverso i decenni, tra le sfide, i successi e le innovazioni del Cantiere, dalla sua fondazione agli anni ’60, quando Benetti ha inventato il concetto moderno di megayacht introducendo gli iconici motopanfili dal carattere timeless con le linee Delfino, Gabbiano e Mediterraneo; dalla rivoluzione tecnologica degli anni ‘90 e 2000, che ha visto l’introduzione del motore diesel-elettrico su Ambrosia III (oggi disponibile per la quasi totalità delle famiglie Benetti), fino ad arrivare alla “giga season” che nel 2020, in soli cento giorni, vide il varo di M/Y Lana, M/Y Luminosity e M/Y IJE, tre giga yacht di oltre 100 metri di lunghezza tra cui il più grande ibrido al mondo.

Ampio spazio è dedicato ai celebri armatori che, negli anni, hanno scelto yacht firmati Benetti, attratti dall’alto livello di manifattura e dall’idea di poter godere del bello che solo la vita a bordo di uno yacht di questo tipo può offrire. Dal magnate Adnan Khashoggi, che fece costruire lo yacht più famoso di tutti i tempi, il “Nabila”, al principe Ranieri di Monaco, fino a David Bowie, che trascorreva le sue vacanze sul suo “El Caran”.

Questo nuovo volume è una celebrazione del patrimonio e della dedizione di tutte le persone – fondatori, progettisti, maestranze e operai – che hanno reso Benetti un punto di riferimento dell’industria nautica di lusso nel mondo. Grazie alla sua presentazione preziosa e raffinata e alle informazioni approfondite, questo coffee table book si rivela un omaggio straordinario a una storia di successo unica, che continua a navigare verso il futuro.