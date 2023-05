L’endorsement di Elly "Lorenzo è la vera sfida" Schlein infiamma la piazza

Il suo appello ha scaldato i cuori di una piazza Duomo gremita di persone e di bandiere rosse e arcobaleno. "Lorenzo Borzonasca è il vero futuro di Pietrasanta: la gente vuole idee e progetti da una classe dirigente fresca e giovane in grado di rinnovare in modo concreto la politica e l’amministrazione di un territorio". Il ciclone Elly Schlein, primo leader donna nella storia del Partito democratico, nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto tappa prima a Massa e poi a Pietrasanta in vista del ballottaggio in agenda domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Una presenza che il popolo del centrosinistra ha dimostrato di aver gradito, nonostante la consapevolezza che non sarà per niente facile ribaltare l’esito delle urne di quasi due settimane fa.

Sostenuto da quattro liste, vale a dire Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta (di cui è capogruppo uscente), Sinistra Ecologista e Partito democratico, Borzonasca affronterà la sfida finale con l’obbligo di recuperare terreno e ridurre il più possibile i 1.200 voti di vantaggio accumulati dal suo avversario del centrodestra Alberto Giovannetti. "La sfida di domenica e lunedì non è tra le più facili – ha ammesso la Schlein – visto che il sindaco uscente parte con il favore dei numeri. Ma Lorenzo è riuscito nell’impresa di riunire intorno al suo nome tutte le forze di centrosinistra della città e questa per noi è già una vittoria. Oltretutto mi è giunta voce che nella coalizione avversaria ci siano delle crepe da diverso tempo, chissà che questo non si traduca in un maggior numero di preferenze per Lorenzo". Sogni e speranze salutate dall’applauso della folla e da un Borzonasca che ha ribadito di volersela giocare fino all’ultimo, senza darsi per vinto in partenza. Al contrario, cullando il sogno di un “ribaltone“ proprio come quello che ha portato la Schlein a smentire i sondaggi strappando a Bonaccini la leadership del Pd.