L’endorsement di Abodi Al ministro piace l’idea della cittadella dello sport

Il suo sogno è trasformare lo stadio comunale “XIX Settembre“ in una struttura polivalente in grado di accogliere fino a 4mila persone, ospitando eventi tutto l’anno per favorire la cosiddetta destagionalizzazione. L’ambizione del candidato sindaco Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia-Amo Pietrasanta) ha trovato subito un alleato nella persona del ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, presente ieri all’hotel “Coluccini“ di Fiumetto (nella foto) a sostegno della candidatura dell’attuale coordinatore comunale di FdI. "Per me – ha detto Abodi – essere qui è come un ricongiungimento di sentimenti: a Marina di Pietrasanta ho passato tanti momenti spensierati in vacanza con mia figlia, apprezzando la bellezza del luogo e la gentilezza delle persone. Leggendo il corposo programma elettorale di Simoni mi sono reso conto dell’amore per questa terra che hanno lui e tutti i candidati nelle liste collegate. Sono rimasto particolarmente colpito dal progetto per rendere lo stadio di Pietrasanta una struttura polifunzionale". E qui, stravolgendo ogni protocollo, dopo il buffet il ministro ha chiesto di visitare subito lo stadio, accompagnato da Simoni, dal consigliere regionale FdI Vittorio Fantozzi, dal responsabile provinciale FdI Riccardo Giannoni, dai due consiglieri comunali Giulio Battaglini e Michele Balderi oltre a rappresentanti delle società sportive del territorio. Rivolto ad alcuni ragazzi che si allenavano, Abodi ha promesso, in caso di vittoria di Simoni, di tornare a giugno per iniziare a lavorare su vari progetti sportivi e di politica giovanile.

"Lo stadio non deve essere spostato – ha concluso Simoni – ma va reso fruibile e modernizzato con le ultime tecnologie. Sull’esempio del progetto di Marcello Lippi a Viareggio, la zona dello stadio e dell’adiacente ex Camp va messa al servizio della comunità e trasformata in una struttura polivalente. Tra i miei sogni ci sono anche il ritorno del Pietrasanta calcio in serie D e una piscina comunale".

d.m.