L’emozione entra in classe. Via al progetto educativo

Tutti in classe per lezioni speciali su emozioni, stati d’animo e sentimenti. È l’obiettivo del progetto “Educare all’affettività“ rivolto anche quest’anno alle scuole materne ed elementari dopo il successo della prima edizione. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi al Fortino ed è stato ideato e realizzato dalla psicologa e psicoterapeuta Valentina Groppi, professionista dello sportello di ascolto “Donne per le donne” alla Croce Verde Forte dei Marmi, con il sostegno e patrocino del Comune, il contributo dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e la collaborazione dell’associazione “Fortemente noi“. Gli incontri, dedicati alle materne “Caranna“ e “Giorgini“ e alle elementari “Pascoli“, “Don Milani“ e “Carducci“, puntano infatti a sviluppare intelligenza e competenze emotiva dei bambini, favorendone la comunicazione e le capacità relazionali.

"È un progetto importante – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – in quanto includere l’educazione affettiva nelle scuole è un argomento importante per i tutti in nostri ragazzi. Li aiuterà a sviluppare consapevolezza emotiva, relazionale e sociale, favorendo così anche nell’ambiente scolastico un clima empatico e inclusivo e di relazioni sane tra gli studenti. Ringrazio la dottoressa Groppi per aver curato un progetto ancora più incisivo e puntuale, la Bvlg per aver sostenuto l’iniziativa e tutti gli attori che sono stati coinvolti nella realizzazione di questo meraviglioso percorso educativo". Le attività previste spaziano dalla proiezione di filmati a giochi di interazione fino ai disegni e altre espressioni artistiche.

Passando invece all’anno scolastico 2024-2025, è stato pubblicato il calendario “Scuola aperta“ rivolto alle famiglie per consentire loro di farsi un’idea dei plessi e delle loro offerte didattiche in vista delle iscrizioni. Calendario che è stato suddiviso in due istituti, con gli incontri che si svolgeranno alle scuole materne “Caranna“ e “Giorgini“ il 4 dicembre, l’11 dicembre e il 9 gennaio dalle 10 alle 11.30 e alle scuole elementari “Carducci“, “Don Milani“ e “Pascoli“ il 4 dicembre, il 18 dicembre e il 9 gennaio dalle 16.30 alle 18.