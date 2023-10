L’emergenza abitativa. La 90enne sfrattata è ancora senza una casa

VIAREGGIO

"La situazione è molto brutta, al momento non c’è via d’uscita". È così che l’anziana signora di 90 anni, sfrattata la mattina del 13 ottobre dalla sua abitazione al Terminetto, ci aggiorna sulla sua situazione: la voce è tremolante, lei è ormai sempre più sconfortata dai mancati risvolti di questa drammatica situazione. L’aziana, infatti,è stata sfrattata pochi giorni fa poichè il padrone di casa è venuto a mancare e il figliio che ha ereditato l’appartamento ha espresso la volontà di andare a vivere lì. Le due si sono mobilitate da primavera, senza ottenere alcun risultato. "Nessuno ci aiuta, le agenzie non offrono nessuna proposta fattibile né reali soluzioni per me e mia figlia".

La signora, infatti, non è sola poiché non è più autosufficiente: è la figlia che si prende cura di lei e che fino al 13 ottobre scorso ha vissuto con lei. La figlia ha 58 anni e lavora in un centro per anziani al Marco Polo: proprio per questo l’anziana ribadisce "noi gli affitti fino a 900 euro ce li possiamo permettere, di più non ci si fa". Le proposte ricevute in questo periodo, infatti, sono ritenute irricevibili dalle due: vengono richiesti 12001300 euro di affitto e soprattutto per periodi brevi, poiché tutti i proprietari preferiscono lasciare le case libere per la stagione estiva.

Le agenzie, come dice la signora, non offrono nessun tipo di aiuto, e tutte le soluzioni che gli vengono proposte sono infattibili. Le due si erano rivolte a un’agenzia per trovare al più presto una sistemazione: "hanno voluto 800 euro di caparra per trovarmi casa, ma dopo tre mesi ancora niente" tuona, ormai stanca. Inoltre, i proprietari delle case in affitto preferiscono dare affitti brevi, specialmente a chi viene da fuori per lavoro: in questo modo sono certi di avere l’immobile libero per la stagione estiva, e quindi affittare ai turisti.

"Noi viareggini siamo lasciati sulla strada", dichiara la novantenne, e forse tutti i torti non li ha. Viareggio sta diventando sempre di più una città a misura di turisti e sempre meno pensata per i residenti. Adesso le due si trovano da un parente ma sentono l’urgenza di trovare una sistemazione e stabilizzarsi: proprio per questo stanno cercando non solo su territorio viareggino, ma anche a Pisa e Firenze, accettando amaramente di spostarsi dalla loro amata Viareggio. La signora è afflitta, non vede la luce in fondo al tunnel: grande è la sfiducia verso questo sistema per cui l’affitto di una casa anche piccola si è alzato notevolmente e soprattutto un sistema che privilegia affitti a breve termine e a turisti.

Viola Mallegni