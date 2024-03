Legge sulla rete pediatrica. Aperta la raccolta di firme

All’ufficio elettorale del Comune è aperta la raccolta firme per la modifica della legge toscana sulla rete pediatrica. La sottoscrizione per la proposta di legge a iniziativa popolare è promossa da cinque realtà (Cuore di Bimbo, Fondazione Abar-Tu, Cibo Amico, Noi per Voi e Mauro Grifoni Forever) e sostenuta da 18 associazioni pediatriche della Toscana, raccolte sotto il coordinamento “L’Albero delle Famiglie” in rappresentanza dei genitori che hanno figli con patologie croniche. L’obiettivo è sollecitare la Regione affinché trovi gli strumenti necessari a rafforzare la rete pediatrica ospedaliera e territoriale, garantendo le cure in sicurezza, più vicino possibile a casa, grazie a una rete coordinata dall’ospedale fiorentino Meyer in grado di limitare gli spostamenti a bambini e giovani adulti interessati dai trattamenti più complessi. Al raggiungimento di 5000 firme, da raccogliere entro il 15 giugno, il Consiglio Regionale sarà chiamato a prendere in esame la modifica alla legge 40/2005, nei termini richiesti dai promotori della proposta. L’ufficio elettorale è aperto martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17 e giovedì mattina, in orario 9-12,30.