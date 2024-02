Legalità e antiriciclaggio. A lezione dalla Finanza

Sinergia e collborazione. Si è svolto lungo questi binari il primo momento di formazione che coinvolge il Comune e la Guardia di Finanza dopo il recente protocollo d’intesa siglato in prefettura per rafforzare la legalità dell’azione amministrativa in merito all’uso di risorse pubbliche, specie quelle erogate attraverso il Pnrr. Il corso delle Fiamme Gialle è stato ospitato al Sant’Agostino, con il Comune rappresentato dal vice sindaco Francesca Bresciani, che ha ringraziato il comando provinciale della Finanza e il segretario generale del Comune Marco Petri, promotore dell’iniziativa. "La sinergia e la collaborazione attiva nella gestione di rapporti, informazioni e operazioni ‘a rischio’ – ha detto Bresciani – è garanzia di legalità ma anche di efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche, a maggior ragione quelle, particolarmente cospicue che arrivano sul territorio attraverso i finanziamenti del Pnrr". Tra i temi trattati, le segnalazioni delle operazioni sospette che il Comune deve presentare alla Finanza.