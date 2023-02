"Quello sulle barriere architettoniche è un mio progetto concreto e di grande sensibilità che coinvolge pubblico e privato: ringrazio gli assessori Gliori e Cosci". Il capogruppo della Lega Antonio Tognini rivendica con orgoglio l’iniziativa delle rampe che attraverso l’Unitalsi saranno consegnate alle attività commerciali del centro in cui al momento l’accesso ai disabili è ostacolato. "Esprimo grande soddisfazione – scrive – per l’attuazione di quanto ho proposto due anni fa dopo la mappatura dall’associazione ’Luccasenzabarriere’. Proposta che riguardava la creazione di un ’fondo’ per le attività che avrebbero abbattuto ostacoli e impedimenti. La percentuale di attività prive di barriere architettoniche per fortuna è significativa ma c’è ancora molto da fare. È un progetto per una città a dimensione di tutti che spero venga accolto dal maggior numero di attività".