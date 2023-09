L’economia della castagna Riparte la coltivazione grazie al piano del Parco

Non solo marmo: sui monti si rilancia la coltivazione della castagna di qualità. Il Parco Apuane e l’associazione “La Filiera della Castagna” di Pontestazzemese hanno firmato un protocollo d’intesa per l’impianto e la gestione iniziale di un campo collezione – o campo varietale – per recuperare, conservare e propagare cultivar locali di castagno, appositamente ricercate e selezionate nel versante marittimo delle Alpi Apuane. Il Parco delle Apuane detiene aree in cui è rilevante la presenza di habitat di interesse comunitario di foreste di castanea sativa: le cultivar locali del castagno costituiscono un patrimonio colturale e culturale di inestimabile valore, attualmente in via di crescente abbandono, nonostante la presenza di iniziative di recupero anche produttivo. L’obiettivo del protocollo è proprio non disperdere e, anzi, conservare questo patrimonio. L’associazione dei Castanicoltori di Pontestazzemese dovrà individuare alcune aree idonee per la realizzazione del campo delle cultivar di castagno di cui dovrà garantirne la gestione fino al 31 dicembre 2025 e per almeno cinque anni successivi alla realizzazione del progetto. Un’azione per cui il Parco metterà a disposizione un importo annuale (per la durata di due anni) di 6.900 euro; saranno poi promosse attività didattiche ed educative per le scuole all’interno del campo per la sensibilizzazione e la formazione di tutti, verso le attività agricole in generale e la coltivazione della castagna e dei prodotti del bosco, e tutte le attività volte alla conoscenza del territorio, della storia, degli usi, dei costumi e delle tradizioni, legati ai prodotti del bosco e ai territori di produzione. L’impianto e la gestione di un campo collezione di cultivar di castagno rientra nel progetto più generale di rigenerazione delle comunità residenti "Il Richiamo dell’Alta Versilia" elaborato, dopo condivisione con il Parco, dall’associazione dei Castanicoltori e l’Istituto per la documentazione sul castagno e la ricerca forestale, che "ha l’obiettivo di destrutturare la narrazione dominante dell’unico sviluppo possibile della stessa area attraverso l’economia turistica costiera o la monocultura della estrazione del marmo e, nel contempo, mostrare e dimostrare che altre traiettorie di sviluppo sostenibile (sociale, economico, ambientale) sono possibili".

Francesca Navari