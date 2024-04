Le "zone 30" anche a Camaiore?: "Ogni anno, 60 incidenti in meno"

L’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari nel centro di Bologna ha fatto discutere mezza Italia. Detto che le "zone 30" non sono proprio una novità – a Viareggio furono istituite nelle strade attorno alle scuole già a cavallo del Duemila –, uno studio indipendente ha fatto luce sulle ripercussioni di un eventuale provvedimento analogo, qualora venisse preso per il territorio di Camaiore.

Il portale che si è occupato di rapportare i dati emersi da Bologna e dalle altre città europee in cui si sono sperimentate (o adottate) le "zone 30" sul territorio camaiorese è "Benzinazero": sul sito di riferimento si trova un lungo reportage, da cui emerge che "i dati Istat dicono che a Camaiore ci sono circa 200 incidenti e scontri stradali ogni anno, con diversi morti e circa 200 feriti che richiedono un intervento della polizia e del pronto soccorso". Incidenti censiti, dunque, "senza contare i numerosi incidenti senza feriti e senza intervento delle forze dell’ordine: quelli che si risolvono con la compilazione della constatazione amichevole".

Bene, in base ai dati emersi sulla riduzione degli incidenti registrata dopo l’istituzione delle zone a velocità limitata nel capoluogo emiliano e nelle altre città dove è stato adottato un provvedimento analogo, "il limite a 30 chilometri orari, eccetto per le vie di scorrimento, potrebbe ridurre questi incidenti dal 10 al 30 per cento, ovvero sia da 20 a 60 incidenti in meno l’anno, con analoga riduzione in morti e feriti, senza contare la riduzione per i danni materiali".

Il limite di velocità, specifica lo studio, non andrebbe applicato a tutte le strade del territorio: solo a quelle che insistono nei centri urbani, dove maggiori sono gli incroci e la percorrenza di soggetti ’deboli’ (pedoni e ciclisti). "Andrebbe inoltre previsto un ulteriore limite a 20, con precedenza a pedoni e ciclisti, in tutte le strade dove c’è l’ingresso di una scuola (vie scolastiche) e in tutte le strade nel centro abitato prive di marciapiedi o con marciapiedi molto stretti (ad esempio, a Lido di Camaiore: via Petrarca, via Leopardi, alcuni tratti di via Ugo Foscolo, via Marconi, via Sardegna, eccetera). In tutte le frazioni di Camaiore ci sono numerose strade strette e senza marciapiedi o con marciapiedi ridottissimi, in cui la circolazione dei pedoni è spesso messa in pericolo dagli automobilisti".

DanMan