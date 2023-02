Le voci sentite in giro

Abbiamo raccolto informazioni negli ultimi mesi e tra queste non ci sono sfuggite quelle che più di altre ci hanno fatto ridere ma che al tempo stesso ci fanno riflettere sugli stereotipi sbagliati che ci circondano. Sono tutte frasi sentite, anche in alcuni video sul web: di una scuola si dice che è “... dei falliti” perché fa rima, del Liceo Classico si dice che non serve perché il latino e il greco non sono più parlati. Allo Scientifico sarebbero dediti soltanto a matematica, fisica, scienze e altre ancora: finiscono per non saperne niente di altri. Dell’Artistico si dice che disegnano e basta, del Musicale che suonano, il Nautico sarebbe adatto solo a chi vuole il mare e non ne vuole sapere di altre materie, mentre all’opposto l’Agrario è la scuola di agricoltori e allevatori. E così via, per ogni indirizzo di studio che ci capitava di

incontrare. Ma allora, per non stare a credere a tutte queste dicerie, la cosa migliore è la conclusione di un video del cantante Lorenzo Baglioni che abbiamo ascoltato e dice: “Non esiste una scuola migliore delle altre, una scuola perfetta non c’è”.